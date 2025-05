PSG-Inter, Acerbi non dimentica la scaramanzia! Il dettaglio

PSG-Inter si giocherà alle ore 21 a Monaco di Baviera. Tra i nerazzurri ci sarà ovviamente anche Francesco Acerbi, il quale non abbandona la scaramanzia per la finale contro i transalpini.

BUONE USANZE – In PSG–Inter Francesco Acerbi non rinuncia alle buone tradizioni. Il difensore nerazzurro, infatti, indosserà lo stesso scarpino bucato con cui ha giocato (e segnato) nel ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il suo auspicio coincide con quello dell’intero mondo nerazzurro. Segnare un’altra volta è un di più, l’importante è marcare con un’altra vittoria la sua Champions League, arrivando così a portare il trofeo europeo in Italia.