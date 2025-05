Psg-Inter 5-0: finisce malissimo, umiliazione senza precedenti

L’Inter perde la finale di Champions League con il risultato di 5-0 contro il Psg. Umiliazione senza precedenti per la squadra di Simone Inzaghi.

SECONDO TEMPO – L’Inter perde la finale di Champions League contro il Psg con il risultato di 5-0. Umiliazione senza precedenti per la squadra di Simone Inzaghi, che sembra arrivata al suo capolinea. Il ciclo forse si infrange su una partita che non ha storia dall’inizio alla fine. Dopo il 2-0 del primo tempo firmato Achraf Hakimi e Doué ne arrivano altri tre nella ripresa. Al 63′ è Vitinha a inventarsi il gol e lo fa con uno scambio a centrocampo con Ousmane Dembele che spacca l’Inter in due. Sul pallone in profondità Doué trova la doppietta personale. Dieci minuti dopo, precisamente al 73′, la difesa distrutta nerazzurra è stata colpita anche dall’ex Napoli Kvicha Kvaratskhelia. Non solo i danni, in più le beffe come gli infortuni di Yann Bisseck appena entrato o Hakan Calhanoglu. I cambi non hanno portato praticamente nulla, l’intensità del Psg ha avuto la meglio. I francesi hanno infine segnato il 5-0 con Mayulu servito in maniera perfetta da Barcola in profondità.

PSG-INTER 5-0

Hakimi (P) al 12′, Doué (P) al 20′, Doué (P) al 63′, Kvaratskhelia (P) al 73′, Mayulu (P) all’87’