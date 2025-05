Psg-Inter -3, ma Al-Khelaifi pensa già alla festa: riunione e decisioni – Sky

Il Psg pensa già alla festa per l’eventuale vittoria della Champions League. La sfida contro l’Inter è tra tre giorni, ma Al-Khelaifi gioca d’anticipo.

PROGETTAZIONE FESTA PER EVENTUALE VITTORIA DELLA CHAMPIONS LEAGUE – Il Psg, ancor prima di scendere in campo contro l’Inter a Monaco di Baviera, ha già iniziato a programmare l’eventuale festa per la vittoria della sua prima Coppa dei Campioni. Il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, dopo la riunione con la Prefettura di Parigi, ha ricevuto l’OK. Ecco le ultimissime raccontate dall’inviato di Sky Sport 24 Gianluigi Bagnulo: «Riunione in Prefettura appena conclusa per capire se la richiesta del PSG è fattibile. In caso di vittoria organizzare una festa come quella della Francia campione del mondo nel 2018. Con una sfilata sugli Champs-Élysées, quindi partendo dall’Arco di Trionfo e sfilando sui Campi Elisi tra la folla. Chiaro che dopo quello che è successo nei festeggiamenti in seguito alla vittoria per la conquista della finale ci sono tanti dubbi perché c’è stata tanta violenza, episodi brutti, macchine incendiate, scontri e persone ferite. Se ne sta parlando in questo momento. Il presidente e patron del club Nasser Al-Khelaifi ha ricevuto l’OK. Se il Psg vincesse con l’Inter allora verrà fatta una parata in stile Francia campione del Mondo 2018».