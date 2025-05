Psg-Inter 2-0 al 45′: inizio shock e finale in salita! Si fa difficile

Il primo tempo dell’Inter è uno shock e finisce per 2-0 contro il Psg. Approccio inspiegabile, doppio vantaggio e finale in salita per i nerazzurri.

PRIMO TEMPO – Peggio di così non poteva iniziare questa partita: il primo tempo di Psg-Inter è finito con il risultato di 2-0. La squadra di Simone Inzaghi entra molle nel match e si fa surclassare dal primo minuto fino all’ultimo di questi 45. Tantissimi errori di natura tecnica, mentalmente sconnessi e con troppa paura anche nelle più banali giocate. Tutto ciò ha portato al vantaggio del Psg contro l’Inter al minuto 12: Vitinha inventa un passaggio sulla trequarti, trova Doué in area di rigore che serve a porta vuota Achraf Hakimi. Il marocchino ha segnato il momentaneo 1-0 e ha chiesto scusa sotto lo spicchio di tifosi nerazzurri. Al 20′ è arrivato il raddoppio, stavolta con Doué ancora protagonista. Il classe 2005 dopo un contropiede fulmineo ha tirato di controbalzo trovando la deviazione decisiva di Federico Dimarco. Prestazione per ora pessima dell’esterno, che ha fatto due errori non indifferenti in entrambe le reti avversarie. L’unica occasione dell’Inter capita su calcio d’angolo con il colpo di testa di Marcus Thuram al 37′, che sfiora il palo.

PSG-INTER 2-0

Hakimi (P) al 12′, Doué (P) al 20′