Il PSG gela l’Arsenal e prenota la finale. Donnarumma decisivo!

Il PSG batte l’Arsenal con il punteggio di 1-0. A segno Ousmane Dembelé nel primo tempo, con un superlativo Gianluigi Donnarumma a chiudere la serranda nella seconda frazione.

PRIMO TEMPO – L’Arsenal ospita il PSG nella sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Il match inizia subito in maniera effervescente, con i francesi che si portano in vantaggio al 4′ grazie al gol di sinistro di Ousmane Dembelé sull’eccellente assist di Kvitcha Kvaratskhelia. Gli inglesi impiegano del tempo per carburare, anche a causa della forte spinta che i transalpini continuano a conservare. Il primo squillo dei Gunners arriva al 37′, con la provvidenziale copertura di Joao Neves su Mikel Merino. Poi Gabriel Martinelli si rende pericoloso al 46′, con il suo destro che viene respinto in maniera ottimale da Gianluigi Donnarumma.

L’Arsenal ci prova, ma Super Donnarumma alza la saracinesca

SECONDA FRAZIONE – L’Arsenal inizia il secondo tempo con l’approccio giusto. Ciò si traduce nella rete dell’1-1 di Merino, su calcio piazzato battuto da Declan Rice. Il gol viene però annullato a causa della posizione irregolare del calciatore basco, con il punteggio che resta dunque sullo 0-1. L’Arsenal ha un’altra grande occasione per pareggiare, al 56′, con Leandro Trossard. Sul mancino scoccato dal francese c’è però un grande Donnarumma, il quale si allunga quanto basta per indirizzare il pallone verso l’esterno. I Gunners, col passare della frazione, perdono progressivamente quella brillantezza mostrata nella prima parte del secondo tempo, cedendo di fronte all’ordine e all’armonia della gestione del PSG. Sono proprio i francesi, infatti, ad andare più vicini al gol. All’83’ è Bradley Barcola a presentarsi dinanzi a David Raya, dopo uno scambio impeccabile con Gonçalo Ramos, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Il match si esaurisce senza ulteriori sussulti, con il PSG che accumula un vantaggio importante in vista del ritorno.

ARSENAL-PSG, IL TABELLINO:

4′ Dembelé (P).