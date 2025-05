PSG, per la finale con l’Inter iniziativa d’eccezione dedicata ai tifosi!

Il PSG si prepara alla grande sfida con l’Inter dedicando un pensiero ai propri tifosi. Il club parigino informa, attraverso un comunicato, sull’iniziativa legata alla finale di Champions League.

INIZIATIVA DEDICATA – Cresce l’entusiasmo in vista dell’attesissima finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio. PSG e Inter, mentre concludono i propri rispettivi campionato, si preparano all’importante e solenne sfida europea che verrà ospitata dalla bella Monaco di Baviera. Non tutti i tifosi, però, potranno essere spettatori dal vivo dell’ultimo atto della competizione. L’Allianz Arena, infatti, aprirà le sue porte a 18.000 mila spettatori per tifoseria. Per questo motivo il PSG, come molto probabilmente farà anche l’Inter, sceglie di accontentare il resto dei supporter attraverso un’iniziativa esclusiva a loro dedicata.

PSG-Inter, una finale da non perdere anche a Parigi: ecco come

COMUNICATO – Come si legge sul sito ufficiale del PSG, infatti, il club parigino ha deciso di aprire le porte del Parco dei Principi per coloro i quali non potranno essere a Monaco per assistere alla finale contro l’Inter. «Il Paris Saint-Germain organizzerà una trasmissione eccezionale della partita al Parco dei Principi, in un’atmosfera degna di questa grande finale. Un evento unico, nel cuore del nostro stadio, per vivere l’emozione di migliaia di tifosi parigini. In programma: trasmissione della finale su maxischermi, offerte di ristorazione accessibili a tutti e numerose attività all’interno dello stadio!». I biglietti saranno acquistabili a partire da un prezzo di dieci euro.