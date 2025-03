Il PSG domina, ma subisce la beffa. Il Liverpool passa al primo tiro in porta!

Il PSG perde contro il Liverpool con il punteggio di 0-1 nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A segno Harvey Elliott.

SCONFITTA FINALE – Il PSG attende il Liverpool in un match nel quale i transalpini vogliono dimostrare di poter tenere testa a quella che è attualmente considerata la squadra più temibile dell’intero lotto delle qualificate agli ottavi di Champions League. La squadra di Luis Enrique lo dimostra sul piano del gioco e delle occasioni prodotte, con un atteggiamento offensivo mostrato per tutto l’arco dell’incontro. Ciò comporta un possesso palla elevato alla ricerca dello spiraglio giusto per colpire i Reds. Il piano del club francese è chiaro, così come lo è quello degli ospiti. Il Liverpool, infatti, a differenza di ciò cui ha abituato in questa stagione, preferisce adottare una linea attendista, difendendosi nella propria area al fine di impedire azioni vincenti per i parigini. L’anello fondamentale di tale catena è Alisson, autore di una serie di grandi interventi, tra cui spicca quello su Désiré Doué nella seconda parte del secondo tempo.

FINALE AVVINCENTE – La beffa arriva all’87’, quando il Liverpool approfitta della prima occasione a propria disposizione per pungere il PSG. A siglare il gol del definitivo vantaggio è Harvey Elliott, il quale indirizza di prima intenzione il pallone nell’angolino destro della porta di Gianluigi Donnarumma. I transalpini non riescono a trovare il guizzo decisivo per riportare il match in parità. Al ritorno, sarà dunque necessaria una prestazione da grande squadra, non solo bella da vedere ma anche concreta, per pensare di superare una compagine solidissima come quella inglese.

PSG-LIVERPOOL 0-1

87′ Elliott