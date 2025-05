Psg, ballottaggio in avanti contro l’Inter: il bilancio dice 4 a 3 – Sky

Il Psg si sta preparando per la finale contro l’Inter il prossimo 31 maggio. In casa parigina, Luis Enrique dovrà sciogliere un ballottaggio in attacco. Al momento, in Champions League uno è avanti sull’altro di una sola presenza.

BAGARRE IN CORSO – Giorni di preparazione per Psg e Inter, sfidanti nella finale di Champions League. Se in casa nerazzurra, Simone Inzaghi ha praticamente le idee già chiare, visto che manderà in campo la formazione tipo, per quanto riguarda il Psg c’è da risolvere un dubbio. Ossia quello in attacco e precisamente sull’out di sinistra tra Bradley Barcola e Desire Doué. Uno dei due in campo. Come riferisce l’inviato di Sky Sport 24, Gianluigi Bagnulo, da quando è arrivato a Parigi Khvicha Kvaratskhelia si è aperta la bagarre tra i due giocatori. Al momento, considerando il bilancio delle presenze attuali in Champions League è di 4-3. Barcola avanti di una lunghezza su Doué. Ma sarà comunque un dubbio che Luis Enrique si porterà fino alla fine. Per il resto, l’allenatore spagnolo andrà con la formazione tipo. A proposito di Kvaratskhelia, non ha nessun problema. Rientrato il problema di emicrania che lo aveva costretto al forfait nella finale di Coppa di Francia contro il Reims. Di seguito la probabile formazione del Psg contro l’Inter.

La probabile formazione di Psg-Inter: Barcola o Doué in attacco

(4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola/Doué.