Il PSG fa un altro sport! Real Madrid dominato e finale prenotata

Il PSG ha superato il Real Madrid con il punteggio di 4-0, qualificandosi alla finale del Mondiale per Club. A segno Fabian Ruíz, con una doppietta, Ousmane Dembelé e Goncalo Ramos.

PRIMO TEMPO – Il PSG affronta il Real Madrid nella seconda semifinale del Mondiale per Club, match dal quale uscirà la sfidante del Chelsea finalista. Il match vede la sua alba con un uno-due brutale per i parigini, arrivato su due errori inspiegabili dei difensori centrali delle merengues. Ci pensa prima Raul Asencio, che perde palla in area di rigore regalando una situazione estremamente favorevole – ai francesi – conclusasi con la rete del vantaggio di Fabian Ruíz al 6′. Poi Tony Rudiger, che non riesce a concludere un retropassaggio, consegnando a Ousmane Dembelé una prateria da sfruttare con il tocco decisivo a ridosso di Thibaut Courtois al 9′. I parigini, in controllo del match in lungo e in largo, trovano anche la terza rete grazie a una splendida azione corale – in cui questa volta il problema dei blancos è di natura collettiva – che si conclude con la doppietta di Fabian Ruíz al 24′. Il primo tempo è un assolo della squadra Campione d’Europa, in questo momento nettamente superiore a qualsiasi altra avversaria europea e internazionale.

PSG mantiene il vantaggio sul Real Madrid e va in finale

SECONDA FRAZIONE – Il secondo tempo vede replicarsi l’andamento cui si è assistito nei primi 45 minuti di gioco, con il PSG a condurre il gioco e il Real Madrid a correre a vuoto senza riuscire a trovare i giusti equilibri. L’unica differenza è data dal fatto che – a differenza della prima frazione – ora i parigini si limitano a gestire il vantaggio senza affondare il colpo con la velocità e l’intensità vista precedentemente. Ciò non preclude ai francesi di mettere a segno anche il quarto gol, questa volta grazie alla rete in contropiede di Goncalo Ramos all’88’. Le merengues, dal canto proprio, non possono far altro che assistere alla superiorità mostrata dai propri rivali anche in questa sfida. Con il PSG che, grazie alla vittoria contro la squadra iberica, si presenta da favorito alla finale del Mondiale per Club contro il Chelsea.

PSG-REAL MADRID 4-0

6′ Fabian Ruíz, 9′ Dembelé, 24′ Fabian Ruíz, 88′ Goncalo Ramos