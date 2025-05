Protesta Curva Nord, contro il Barcellona sarà diverso! Novità in Inter-Verona

Prosegue la protesta della Curva Nord anche durante Inter-Verona in campo proprio in questi minuti. Ma durante la partita è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del tifo organizzato, informando tutti che contro il Barcellona qualcosa cambierà a San Siro.

CONTINUA LA PROTESTA – Anche oggi, in occasione della sfida tra Inter e Verona a San Siro, la Curva Nord ha proseguito nella sua protesta silenziosa, mantenendo il silenzio nei primi 20 minuti di gara, nonostante l’Inter fosse già avanti 1-0. Si tratta di una forma di dissenso portata avanti da diverse settimane contro il caro biglietti, le crescenti restrizioni all’interno degli stadi e quella che viene percepita come una repressione ingiustificata del tifo organizzato. Contro il Barcellona in Champions League però sa diverso, la comunicazione ufficiale è arrivata proprio durante i primi minuti di Inter-Verona: «Martedì sera la Curva Nord ha deciso di tifare dal primo minuto! Martedì sera dobbiamo fare il manicomio, insieme!».

Contro il Barcellona sarà diverso! Arriva la comunicazione

SCELTA UFFICIALE – Durante questo periodo di silenzio, tuttavia, non è mancato un messaggio chiaro ai presenti. Attraverso il megafono, i capi della curva hanno comunicato che in occasione della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona in programma martedì 6 maggio, verrà fatta un’eccezione: il tifo tornerà a sostenere la squadra fin dal primo minuto. La decisione arriva dopo l’emozionante 3-3 maturato all’andata, che tiene ancora aperta la speranza di una finale europea. La Curva Nord ha quindi scelto di mettere da parte, per una sera, la protesta per stringersi attorno alla squadra in uno dei momenti più importanti della stagione.