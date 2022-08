Prontera e la designazione che fa discutere: per Lecce-Inter arbitro… leccese!

Prontera sarà l’arbitro di Lecce-Inter, partita della prima giornata di Serie A 2022-2023 (vedi articolo). Una designazione che ha fatto subito storcere il naso, per la provenienza salentina del direttore di gara. Questo nonostante il suo unico precedente in nerazzurro sia valso uno scudetto.



DA TRICASE AL VIA DEL MARE – Per Lecce-Inter la scelta del designatore Gianluca Rocchi è ricaduta su Alessandro Prontera. Sarà l’arbitro della sezione AIA di Bologna a dirigere l’anticipo del Via del Mare, sabato alle ore 20.45, per la prima giornata di Serie A. Prontera è “bolognese” per sede, visto che vive lì da oltre quindici anni, ma originario… della provinca di Lecce. È nato il 15 settembre 1986 a Tricase, comune dell’estremo Sud della Puglia a poco più di cinquanta chilometri dal Via del Mare. Una particolarità che non è passata sottotraccia e che ha già portato a dei commenti dove si contesta la scelta di piazzarlo per Lecce-Inter. Con l’AIA che, da qualche tempo, non sta più dando un particolare peso al criterio geografico nelle designazioni.

ARBITRO DA… SCUDETTO! – Per Prontera quella di sabato sarà la prima volta col Lecce, e questo aumenta le perplessità sulla designazione, ma va anche sottolineato come il suo unico precedente con l’Inter sia uno dei migliori possibili. Ha arbitrato la vittoria per 0-2 in casa del Crotone sabato 1 maggio 2021, ossia quella del giorno prima dell’aritmetica certezza del titolo. Un passato quindi benaugurante, che si aggiunge alla finale del Campionato Primavera 1 del 2018 vinta dai nerazzurri di Stefano Vecchi 0-2 ai tempi supplementari sulla Fiorentina. Tre mesi e mezzo fa fece scalpore la designazione di Simone Sozza (sezione di Seregno) per Inter-Roma del 23 aprile, poi il suo arbitraggio fu perfetto. L’augurio è che lo stesso capiti a Prontera in Lecce-Inter, anche per evitare dietrologie.