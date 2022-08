Prontera arbitro di Lecce-Inter: leccese di nascita, scudetto nei precedenti

Di Bello sarà l’arbitro di Lecce-Inter, partita della prima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Bologna, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Via del Mare.



I PRECEDENTI – Lecce-Inter sarà la seconda partita per Alessandro Prontera come arbitro dei nerazzurri. L’altra è un gran ricordo: lo 0-2 dello Scida col Crotone sabato 1 maggio 2021, alla vigilia dell’aritmetica conquista dello scudetto (formalmente dato dal pareggio dell’Atalanta il giorno dopo col Sassuolo). Prontera è della sezione di Bologna, visto che vive lì da oltre quindici anni, ma originario proprio della provincia di Lecce. È nato il 15 settembre 1986 a Tricase, comune dell’estremo Sud della Puglia a poco più di cinquanta chilometri dal Via del Mare. In questi giorni ci sono state diverse polemiche per la designazione (vedi articolo), ma l’AIA da tempo ha ridotto il valore del criterio geografico per le sue scelte. Per Prontera quella di oggi con l’Inter è la prima in assoluto dove arbitra il Lecce.