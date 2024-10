Probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi per Roma-Inter

Roma-Inter è il prossimo appuntamento dopo la sosta e le probabili formazioni in Serie A interessano tanto gli appassionati giallorossi quanto quelli nerazzurri. Sciolti i ballottaggi, le scelte definitive di Inzaghi per l’Inter anti-Roma difficilmente si discosteranno dalle seguenti

MILANO – Il largo 6-0 di Argentina-Bolivia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026 in quel di Buenos Aires (Argentina) chiude la seconda sosta internazionale “nerazzurra” della stagione. La rete dell’argentino Lautaro Martinez è il miglior biglietto da visita del numero 10 nerazzurro. Ad Appiano Gentile (CO) la squadra agli ordini di Simone Inzaghi è già proiettata sulla trasferta nella Capitale. Il rientro del capitano interista dovrebbe stravolgere positivamente le idee di Inzaghi sulla formazione da schierare a Roma domenica 20 ottobre. Per Inzaghi è già tempo di pensare alle probabili formazioni di Roma-Inter in Serie A, 8ª giornata di campionato. Anche se la sua Inter sembra già pronta per scendere in campo… salvo sorprese dell’ultima ora. Ecco le ultime.

Serie A di nuovo in campo dopo la sosta: le ultime da Appiano Gentile

PROBABILI FORMAZIONI – Il grande dubbio di Inzaghi è sul terzo destro in difesa. La scelta è tra due nazionali non convocati durante l’ultima sosta. Il francese Benjamin Pavard è in vantaggio rispetto al tedesco Yann Bisseck, che sembra destinato a partire dalla panchina. Sulla fascia destra solito ballottaggio. E solite gerarchie. Il tuttofare Matteo Darmian è ancora favorito sull’olandese Denzel Dumfries, che continua a farsi apprezzare in Nazionale. A centrocampo rientra Nicolò Barella ma difficilmente lo farà dall’inizio. Il problema muscolare rimediato dal polacco Piotr Zielinski toglie praticamente ogni dubbio su chi completerà la linea mediana. La fiducia di Inzaghi è rivolta all’italiano Davide Frattesi, bomber atipico della Nazionale azzurra. In attacco non dovrebbero esserci problemi per il francese Marcus Thuram ma stavolta la concorrenza non manca. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Roma-Inter di Serie A.

Probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi in vista di Roma-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

