Probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi per Inter-Lecce

Giornata di vigilia in casa nerazzurra, che si traduce in giornata di probabili formazioni per Inzaghi in vista di Inter-Lecce di Serie A. Prevista qualche modifica rispetto a Genova. Ecco le ultime novità da Appiano Gentile nel giorno che precede la partita della seconda giornata

APPIANO GENTILE (CO) – Il mezzo passo falso nella prima uscita ufficiale a Genova è ormai alle spalle. L’Inter si prepara al debutto stagionale a San Siro, dove arriverà il Lecce di Luca Gotti, ultima in classifica dopo il pesante 0-4 casalingo contro l’Atalanta. In programma la 2ª giornata di Serie A, che vedrà la squadra di Simone Inzaghi in campo domani – sabato 24 agosto alle ore 20:45 – nell’anticipo serale. Ci si aspetta uno Stadio “Giuseppe Meazza” gremito come al solito.

CONVOCATI INZAGHI – In occasione di Inter-Lecce le buone notizie arrivano dall’infermeria. Inzaghi recupera il centrocampista Piotr Zielinski, che siederà in panchina. Ancora assente il difensore Stefan de Vrij, che proverà a rientrare venerdì prossimo contro l’Atalanta ma molto probabilmente si rivedrà in campo solo dopo la sosta. In panchina ci sarà ancora Alessandro Fontanarosa a far numero prima della partenza. A lungo fuori l’esterno Tajon Buchanan, il cui rientro è previsto nell’ultimo bimestre dell’anno. Tutti convocati e disponibili gli altri nerazzurri.

Probabili formazioni Serie A: Inzaghi alla vigilia di Lecce-Inter

BALLOTTAGGI PRINCIPALI – Inzaghi ha le idee chiare ma rispetto a Genoa-Inter proverà a modificare qualcosa. Il primo dubbio è in difesa, dove a fare le spese potrebbe essere proprio Yann Bisseck, diventato protagonista negativo in occasione del pareggio del Genoa in pieno recupero. Pronto a tornare dal 1′ Benjamin Pavard, rientrato dopo dalle vacanze estive causa Europei. A centrocampo è previsto il solito avvicendamento sulla fascia destra, che stavolta vede Denzel Dumfries favorito su Matteo Darmian dall’inizio. In attacco testa a testa tra il capitano Lautaro Martinez e la novità Mehdi Taremi, che proverà a convincere Inzaghi a dargli fiducia.

PROBABILE FORMAZIONE – Non sono previste altre sorprese per Inter-Lecce. In porta confermato Yann Sommer, sebbene non sia apparso particolarmente sicuro a Genova e Josep Martinez farà di tutto per invertire le gerarchie di Inzaghi. Difesa a tre guidata dall’esperto Francesco Acerbi, anche perché è l’unico centrale di ruolo disponibile. La coppia sul centro-sinistra del centrocampo sarà ancora quella formata da Henrikh Mkhitaryan mezzala e Federico Dimarco quinto. Confermatissimo in attacco Marcus Thuram, autore di una splendida doppietta a Genova e già capocannoniere. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Lecce in Serie A, ecco le scelte di Inzaghi in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.