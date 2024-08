Probabili formazioni Genoa-Inter ma non solo: come gioca l’Inter di Inzaghi oggi

La settimana che porta all’esordio stagionale in Genoa-Inter entra nel vivo insieme alle probabili formazioni in Serie A. Le scelte di Inzaghi in un certo senso sembrano obbligate ma mancano ancora diversi allenamenti e aggiornamenti. Di seguito il punto della situazione

MILANO – Tra la prima Inter ufficiale della stagione e l’Inter campione d’Italia l’unica differenza è lo Scudetto tricolore cucito sul petto. E soprattutto la Seconda Stella sul logo. Per il resto Simone Inzaghi non deve cambiare nulla. Il motto “squadra che vince non si cambia” è più obbligato che voluto. Inzaghi ha perso troppo presto le novità Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che non possono essere un valore aggiunto da subito. Un piccolo intoppo in questo pre-campionato, che vedrà il calciomercato estivo ancora aperto per le prime tre giornate di Serie A 2024/25. Ed è proprio dal mercato che Inzaghi si aspetta almeno un innesto. Possibilmente due. Il terzo mancino in difesa e una quarta punta affidabile in attacco, al netto delle uscite previste. Anche perché l’infortunio di Stefan de Vrij e la “grana” Marko Arnautovic non danno particolari sicurezze all’Inter di Inzaghi.

Probabili formazioni Serie A: Inzaghi pronto per Genoa-Inter

PROBABILE FORMAZIONE – In Genoa-Inter l’unica novità stagionale sarà Josep Martinez, tra l’altro fresco ex della partita. Il portiere spagnolo siederà in panchina, visto che le gerarchie nerazzurre tra i pali restano invariate con Yann Sommer titolare. Al momento è previsto un ballottaggio per reparto, nella speranza che non ci siano altri acciacchi e/o complicazioni prima del weekend. In difesa l’ottimo pre-campionato di Yann Bisseck mette al rischio la titolarità di Benjamin Pavard nel ruolo di terzo destro. A centrocampo solita staffetta tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, che sta recuperando posizioni. In attacco ci sarà il capitano Lautaro Martinez, fresco di rinnovo ma ancora a corto di preparazione, per questo l’esubero Joaquin Correa si candida come sorpresa. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Genoa-Inter di Serie A.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.