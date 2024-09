Probabile formazione Udinese-Inter, Runjaic va a specchio! – TS

Domani in campo Udinese-Inter a partire dalle 15. Il tecnico tedesco, di origini croate, Runjaic pronto a mettersi a specchio contro Simone Inzaghi. Fuori due ex nerazzurri. La probabile formazione di Udinese-Inter.

VIGILIA – Sabato pomeriggio, in un inusuale appuntamento delle ore 15.00, il Bluenergy Stadium ospiterà Udinese-Inter per la sesta giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da un periodo dispendioso, con i nerazzurri reduci dai due big match contro Manchester City e Milan e i bianconeri dall’impegno infrasettimanale in Coppa Italia. A livello psicologico, però, il momento appare diametralmente opposto, considerando che gli uomini di Simone Inzaghi sono usciti sconfitti dal derby di San Siro e quelli di Kosta Runjaic vittoriosi e con in tasca il passaggio del turno a discapito della Salernitana. A proposito di Runjaic, si metterà a specchio contro i nerazzurri.

Probabile formazione Udinese-Inter, Runjaic senza un ex pesante

ULTIME – Runjaic non potrà impiegare Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, che ha vinto due scudetti con la maglia dell’Inter, si è infortunato durante il precampionato e dunque non ci sarà domani al Bluenergy Stadium. Dalla panchina, invece, l’altro ex nerazzurro: ossia Daniele Padelli. Il portiere, secondo di Okoye, ha vinto anche lui lo scudetto ma nel 2021 con Antonio Conte in panchina. Runjaic in avanti si affiderà al tandem Thauvin-Lucca, mentre in difesa l’osservato speciale è Jaka Bijol, ormai da tempo nel mirino dell’Inter. La probabile formazione di Udinese-Inter, secondo Tuttosport:

(3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.