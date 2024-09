Udinese-Inter, rivoluzione di Inzaghi? La probabile formazione

Simone Inzaghi metterà in atto una rivoluzione? Le scelte dell’allenatore non sono ancora definite, ma c’è già una prima probabile formazione in vista di Udinese-Inter.

RISCATTO – Udinese-Inter segnerà il primo momento disponibile per Simone Inzaghi per trovare il riscatto. Il derby deve diventare un ricordo da cancellare il prima possibile. Al BlueEnergy Stadium i nerazzurri hanno bisogno di tornare alla vittoria, anche perché manca ormai dal match con l’Atalanta prima della sosta. Da lì in poi due pareggi con Monza e Manchester City e la sconfitta con il Milan. Udine è la prossima difficilissima trasferta, la probabile formazione del tecnico piacentino c’è ma non è ancora certa.

Probabile formazione, Inzaghi pensa alle certezze per Udinese-Inter

SCELTE – Sono diversi i ballottaggi in corso per il match di domani pomeriggio alle ore 15. Nella giornata di sabato ci potrebbe essere la seconda da titolare in stagione di Piotr Zielinski, che al momento è in vantaggio su Davide Frattesi. Henrikh Mkhitaryan non dovrebbe mancare tra i primi 11, anche se le sue condizioni non sono così convincenti. Benjamin Pavard giocherà in difesa assieme a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, sulla destra invece spazio per Denzel Dumfries. L’attacco è quasi certo, di seguito la probabile formazione per Udinese-Inter.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.