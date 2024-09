Probabile formazione Udinese-Inter, due rilanci per Inzaghi – CdS

Oggi Udinese-Inter, match valido per la sesta giornata di Serie A. Simone Inzaghi ragiona sull’undici da schierare al Bluenergy Stadium. La probabile formazione.

RISCATTTO – Finita l’attesa, oggi Udinese-Inter. I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo il KO nel derby con il Milan. La squadra di Simone Inzaghi affronta il primo incontro dei tre previsti prima della sosta per le nazionali: poi ci saranno in sequenza Stella Rossa e Torino. L’Inter punta al primo successo in trasferta in questo campionato, dopo aver pareggiato contro Genoa e Monza, rispettivamente per 2-2 e 1-1. Dunque, si attendono risposte dai campioni d’Italia. Inzaghi, rispetto alla sconfitta nel derby, cambierà qualcosina. Due uomini su tutti: Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck.

Probabile formazione di Udinese-Inter: sia Frattesi che Bisseck in campo

CAMBI – Le due novità di Udinese-Inter saranno appunto Frattesi e Bisseck. Il primo rileverà l’infortunato Nicolò Barella, mentre il tedesco giocherà al posto di un non brillantissimo Benjamin Pavard. L’altro giocatore che subentrerà è Matteo Darmian, con Denzel Dumfries, ormai prossimo al rinnovo, pronto a sedersi in panchina. Per il resto, dentro la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A centrocampo, confermato, nonostante qualche difficoltà fisica, Henrikh Mkhitaryan. La probabile formazione di Udinese-Inter, secondo il Corriere dello Sport.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.