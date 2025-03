Probabile formazione Monza, contro l’Inter a specchio: dal 1′ tre ex – Sky

Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza. Qualche indicazione sulla probabile formazione del Monza, con tre ex dal primo minuto.

ULTIME – Il prossimo ostacolo dell’Inter si chiama Monza. La squadra di Alessandro Nesta è alla ricerca disperata di punti, visto l’ultimo posto in classifica. E arriverà a San Siro con l’obiettivo di dar fastidio ai campioni d’Italia in carica. In tarda mattinata, Nesta ha tenuto la conferenza stampa di vigilia, parlando anche di alcuni dubbi di formazione (clicca QUI per leggere la conferenza stampa). Fari puntati sui diversi ex nerazzurri presenti nella rosa del Monza. Complessivamente sono sette: Luca Caldirola, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, Gianluca Caprari, Keita Balde, Stefano Sensi nonché Tomas Palacios. Quest’ultimo è ancora di proprietà dell’Inter, visto il prestito dei mesi pattuito a gennaio. Ma domani sarà comunque un avversario. Nella probabile formazione del Monza anti Inter saranno solamente in tre a scendere dal primo minuto domani a San Siro: ossia D’Ambrosio, Palacios e Keita. Quanto al modulo, Nesta si dovrebbe mettere a specchio: ossia col 3-5-2. Accanto a Keita ci sarà il portoghese Dany Mota, che all’andata segnò all’Inter.

La probabile formazione di Inter-Monza: Nesta alla vigilia

(3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Urbanski, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita, Mota