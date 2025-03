Probabile formazione Inter-Udinese: OK Correa e un solo dubbio – CdS

Correa si prepara a scendere in campo dal ‘1 per sostituire Lautaro Martinez. Per il resto, formazione fatta, ma Inzaghi ha ancora un piccolo dubbio. La probabile formazione di Inter-Udinese.

ULTIME – Chance da non fallire per il Tucu Correa, che domani sarà di nuovo da titolare per la terza volta in questa stagione, dopo la trasferta di Verona e la partita casalinga contro il Genoa. Due prestazioni agli antipodi: gol e assist contro gli scaligeri a novembre, in campo appena 45′ col Grifone a causa di un malanno fisico. Ma sono, comunque, bastati per ricevere i fischi di San Siro. Ora la terza occasione e stavolta in Inter-Udinese. Il Tucu farà coppia con Marcus Thuram, ieri protagonista di un’intervista sulle colonne di Onze Mondial. Simone Inzaghi è pronto a rilanciare anche altri due giocatori: Federico Dimarco a sinistra e Matteo Darmian a destra. Il vero dubbio per l’allenatore dell’Inter però riguarda il ruolo di braccetto mancino. Qui, al posto dello squalificato Alessandro Bastoni, il favorito per sostituirlo si chiama Carlos Augusto. Ma il tedesco Yann Aurel Bisseck rimane comunque ancora in corsa. L’allenamento di oggi e la sgambata di domattina saranno decisivi per sciogliere ogni dubbio. Per il resto, recuperati anche Stefan de Vrij e Nicola Zalewski.

La probabile formazione di Inter-Udinese con un piccolo dubbio da sciogliere

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.