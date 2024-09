Probabile formazione Inter-Stella Rossa, Inzaghi annuncia 2 titolari!

Importanti aggiornamenti da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League. La probabile formazione di Inter-Stella Rossa.

NOVITÀ SICURE – Poco fa ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi insieme a Stefan de Vrij. Il tecnico nerazzurro, oltre a parlare della tenuta difensiva della sua squadra, ha aggiornato anche in maniera un po’ a sorpresa, rispetto ai suoi standard, un paio di sicurezze in merito alla formazione che scenderà in campo durante Inter-Stella Rossa. Ossia, dentro sia Piotr Zielinski e Denzel Dumfries. Il polacco sarà l’unico sicuro del posto da titolare, mentre Dumfries prenderà il posto di Matteo Darmian a destra. Attese anche altre novità, di seguito la probabile formazione.

Probabile formazione Inter-Stella Rossa, ballottaggi in attacco

ULTIME – Non solo Zielinski e Dumfries, ma per Inter-Stella Rossa saranno attese anche altre novità. In primis in attacco, dove Mehdi Taremi è pronto per una maglia dal primo minuto. Si giocano il posto al suo fianco Lautaro Martinez e Marko Arnautovic. Thuram parte dietro. A centrocampo, quattro si giocano due maglie: Mkhitaryan, Frattesi, Calhanoglu e Asllani. Occhio anche a Federico Dimarco, che potrebbe lasciare il posto a Carlos Augusto. In difesa, invece, de Vrij può giocare dal primo minuto.

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.