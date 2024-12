Inter-Como, fuori un big a centrocampo. La probabile formazione

L’Inter torna in campo a San Siro nella serata di lunedì 23 dicembre: nel giorno che precede la vigilia di Natale, i nerazzurri ospiteranno il Como di Cesc Fabregas.

CAMBI – Simone Inzaghi torna a pensare subito alla Serie A dopo la vittoria di giovedì sera in Coppa Italia contro l’Udinese. Il tecnico dell’Inter, dopo un massiccio turnover in campo, torna ad affidarsi ai big con qualche cambio in difesa dove torna Stefan de Vrij al centro della difesa in attesa del recupero di Francesco Acerbi. Insieme all’olandese, spazio a Yann Bisseck e Alessandro Bastoni chiamato a fare gli straordinari. Sulle fasce invece, tornano Federico Dimarco e Denzel Dumfries, con Carlos Augusto che potrebbe far rifiatare proprio Bastoni.

Inter-Como, Inzaghi preferisce la sicurezza a centrocampo

CERTEZZE – A centrocampo oltre ad Hakan Calhanoglu, sicuro del posto da titolare è Henrikh Mkhitaryan. Insieme alla coppia turco-armena spazio a Davide Frattesi in vantaggio su Zielinski nell’unico ballottaggio. In avanti invece, torna la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Nel frattempo per Inter-Como non ci sarà Nicolo Barella, ancora fermo ai box come con l’Udinese. Chi invece potrebbe rientrare a fine dicembre contro il Cagliari è proprio Acerbi che farà una prova generale in vista dell’Atalanta in Supercoppa Italia a gennaio.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi