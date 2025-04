La probabile formazione del Barcellona, contro l’Inter 4 attaccanti – Sky

Un Barcellona molto offensivo quello che domani affronterà l’Inter nell’andata delle semifinali di Champions League. Questa la probabile formazione del Barcellona di Hansi Flick.

LA SFIDA – Manca sempre meno a Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Domani al Montjuic, i nerazzurri vanno a caccia di un primo grande risultato, in attesa del ritorno in programma martedì 6 maggio a San Siro. Circa un’ora fa hanno parlato in conferenza stampa il tecnico del Barcellona Hansi-Dieter Flick e anche Lamine Yamal. I due hanno presentato la partita di domani (ore 21.00), con il talentuoso spagnolo classe 2007, che ha espresso il suo gradimento anche verso due giocatori dell’Inter in particolare. Il Barcellona si è allenato prima dell’Inter, intorno alle 11, e la rifinitura ha confermato tre assenze: quelle di Robert Lewandowski, Alejandro Balde e Marc Casadò. Per quanto riguarda il polacco, verrà sostituito ancora una volta da Ferran Torres. Mentre al posto del terzino spagnolo, ci sarà Gerard Martin. Per il resto, Flick non ha dubbi di formazione: ci saranno ben quattro attaccanti in un 4-2-3-1 molto offensivo. Dentro il quartetto formato da Yamal, Olmo, Raphinha e appunto Ferran Torres. A centrocampo, il duo formato da de Jong e Pedri, mentre in difesa, davanti all’ex juventino Szczesny, giocheranno Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez e Martin.

La probabile formazione del Barcellona contro l’Inter

LE SCELTE – Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.