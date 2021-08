Precedenti Verona-Inter, Boninsegna la ribalta: buona la seconda

Verona-Inter si giocherà oggi alle 20.45 Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma al Bentegodi è valida per la seconda giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti in trasferta contro gli scaligeri.

I PRECEDENTI – Verona-Inter di questa sera sarà la sfida numero 60 tra le due squadre. In casa dei gialloblù sarà invece la partita numero 31. Nei precedenti a Verona l’Inter ha raccolto 16 successi, 10 pareggi e 4 sconfitte. Nell’ultima sfida giocata al Bentegodi, il 23 dicembre 2020 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 2 a 1. Vantaggio di Lautaro Martinez a inizio ripresa con un colpo di testa. Reazione dei padroni di casa con Ivan Ilic al 61′ e gol vittoria pesantissimo sugli sviluppi di un corner di Milan Skriniar a siglare il suo ritorno al gol.

I PRECEDENTI CURIOSI – Verona-Inter di questa sera rappresenta per i nerazzurri la possibilità di conferarsi dopo l’ottimo esordio contro il Genoa. Le due squadre si sono già affrontate alla seconda di campionato. Dobbiamo però tornare al 14 ottobre 1973 e al successo per 3 a 1 dell’Inter allora guidata da Helenio Herrera. Curiosamente anche in quella stagione l’esordio fu contro il Genoa, ma con punteggio di 0 a 0. Al vantaggio dei gialloblù nel primo tempo con Livio Luppi al 20esimo rispose con una doppietta Roberto Boninsegna (al 47′ su rigore e al 65′ di testa i gol, ndr). Di Giuseppe Massa il sigillo del definitivo 3 a 1 con il suo primo di due gol in Serie A con la maglia dell’Inter. Di seguito la sintesi di quel Verona-Inter nel video pubblicato dall’account YouTube TheGreatOneInterist.