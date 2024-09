Precedenti Udinese-Inter: una vittoria fondamentale da bissare

Udinese-Inter si giocherà domani 28 settembre alle ore 15: i precedenti vedono un’ultima sfida determinante per la seconda stella dei nerazzurri. Senza dimenticare che, storicamente, il Friuli è un campo ostico per i meneghini.

I PRECEDENTI – Udinese-Inter non è mai una sfida in cui i nerazzurri percepiscono di partire come nettamente favoriti per portare a casa l’incontro. Le sfide del Friuli sono spesso ostiche per i nerazzurri, come dimostrato dal dato relativo ai precedenti: 25 le vittorie per l’Inter, con 14 sconfitte e 20 pareggi. In generale, quindi non considerando dove si è giocato il match, i precedenti vedono 59 vittorie, 32 pareggi e 24 sconfitte, con 192 gol segnati e 117 subiti. L’auspicio dei nerazzurri è di raggiungere quota 60 successi già dalla trasferta di domani sabato 27 settembre.

Precedenti Udinese-Inter, l’ultima sfida sorride ai nerazzurri

ULTIMA GARA – L’ultima volta che le due compagini si sono affrontate al Friuli è stato il 9 aprile di quest’anno. In quell’occasione, la squadra allenata da Simone Inzaghi si è disimpegnata non senza qualche difficoltà, riuscendo però a portare a casa una vittoria molto preziosa nel proprio cammino verso la seconda stella. Dopo il vantaggio iniziale di Lazar Samardzic, i friulani furono raggiunti da una rete di Hakan Calhanoglu su calcio di rigore, prima della rete finale di Davide Frattesi. Al 95′ l’italiano si rese protagonista di uno dei suoi consueti tap-in frutto di tanta fame e voglia di non rinunciare a credere nella giocata vincente. Chissà che il centrocampista azzurro non possa bissare la prova della scorsa stagione, potendo contare sul fatto di partire dal primo minuto a causa dell’infortunio di Nicolò Barella.