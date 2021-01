Precedenti Udinese-Inter, Rafinha urlo Champions post Juventus: poker

Udinese-Inter si giocherà oggi alle 18. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma alla Dacia Arena è valida per la diciannovesima giornata della Serie A 2020-2021. Ecco i precedenti contro i bianconeri.

I PRECEDENTI – Udinese-Inter di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 95 tra le due squadre. In casa dei bianconeri invece la quarantottesima. Nei precedenti a Udine l’Inter ha conquistato ventuno vittorie e quindici pareggi. Undici invece i successi dell’Udinese. Nell’ultima sfida alla Dacia Arena giocata il 2 febbraio 2020 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 0-2. Di Romelu Lukaku nella ripresa entrambi i gol nerazzurri, in una sfida decisa dall’ingresso in campo dell’ex Alexis Sanchez a discapito di uno spento Sebastiano Esposito.

I PRECEDENTI CURIOSI – Udinese-Inter di oggi pomeriggio capita, come nella stagione 2017-2018, la giornata successiva a un Inter-Juventus. A cambiare è però il risultato e l’umore dei nerazzurri. La squadra di Luciano Spalletti infatti arriva in Friuli dopo la cocente sconfitta per 2-3 in rimonta contro la Juventus e soprattutto con l’obbligo di vincere per continuare a credere nel quarto posto in classifica. Il 6 maggio 2018 i nerazzurri sfoderarono quindi una grandissima prestazione d’orgoglio rifilando un netto 0-4 ai padroni di casa. Tre punti ipotecati già nel primo tempo con le reti di Andrea Ranocchia, Rafinha e Mauro Icardi. Di Borja Valero il sigillo nella ripresa. Della sfida che rilancia l’Inter in ottica Champions League resta l’esultanza di Rafinha verso il settore ospiti e un «Vamos» urlato con tutta la passione e voglia messa dal centrocampista brasiliano nei suoi mesi brevi, ma intensi con la maglia dei nerazzurri. Nel pomeriggio, dopo il poker friulano, l’Atalanta fermò la Lazio per due punti recuperati cruciali. Di seguito la sintesi di quell’Udinese-Inter nel video YouTube della Lega Serie A.