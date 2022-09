Precedenti Udinese-Inter: imbattibilità in corso ma quasi mai partite semplici

Udinese-Inter si giocherà domani alle 12.30 e i precedenti degli ultimi anni vedono quantomeno una serie di risultati utili consecutivi. Ma raramente la trasferta in Friuli è stata agevole.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Udinese-Inter numero 58 in trasferta. Le vittorie sono meno della metà, 24, con 20 pareggi e 13 sconfitte per un totale di 80 gol fatti e 54 subiti. La prima sfida in assoluto in Friuli è lontanissima nel tempo, un rocambolesco 3-4 del 4 ottobre 1925. Questo, in aggiunta, è il record di reti fatte assieme a un 4-3 del 29 aprile 1990. In Serie A l’1-2 di domenica 1 maggio (vedi highlights) è diventato il cinquantesimo incrocio esterno in campionato: l’Inter ne ha vinti 23, con 11 successi dell’Udinese e 16 pareggi, mentre il saldo di gol segnati e concessi è 74 a 47. La rete di Ignacio Pussetto che ha dimezzato lo svantaggio quattro mesi e mezzo fa ha interrotto un’imbattibilità lunga 505′, da quella di Jakub Jankto in un altro 1-2 dell’8 gennaio 2017.

L’ALTRA STRISCIA – Se la serie positiva sui gol subiti si è interrotta nell’ultimo dei precedenti, l’Inter mantiene una buona imbattibilità in casa dell’Udinese a livello di risultati. I friulani non vincono da un 1-0 in Coppa Italia del 9 gennaio 2014, gol di Maicosuel, in campionato dal 3-0 del 6 gennaio 2013. Contando anche le gare a Milano in tutto 112 partite: 57 vinte, 32 pareggiate e 23 perse, con 184 gol segnati e 113 subiti. Dato che fa capire come andare in quella che ora si chiama Dacia Arena non è mai stato facile. Se si eccettua qualche sporadica goleada, come il decisivo 0-4 dell’8 maggio 2020 (alla terzultima, decisivo per la rincorsa Champions League), i bianconeri sono sempre risultati un osso duro.