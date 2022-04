Precedenti Udinese-Inter: doppiati in Serie A, l’ultimo fece impazzire Conte

Udinese-Inter si giocherà domani alle ore 18 e in trasferta i precedenti vedono il doppio delle vittorie nerazzurre in Serie A, ventidue contro undici. Tuttavia un anno e mezzo fa Conte fu protagonista di una sfuriata indimenticabile.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Udinese-Inter numero 57 in trasferta. Cifra tonda in Serie A, perché sarà la cinquantesima volta in Friuli. Il bilancio generale dice 23 vittorie, 20 pareggi e 13 sconfitte (di questi rispettivamente una, quattro e due in Coppa Italia), con 78 gol fatti e 53 subiti. Lontanissima e pirotecnica la prima in assoluto, 3-4 il 4 ottobre 1925. I bianconeri friulani sono a secco nelle ultime quattro, da una rete di Mato Jajalo nella sconfitta per 1-2 dell’8 gennaio 2017, ma in due circostanze è finita 0-0. Curiosità: è la terza volta in quattro anni che si gioca a maggio alla Dacia Arena, dopo lo 0-4 del 6 maggio 2018 e la sfida a reti inviolate del 4 maggio 2019. La prima fu fondamentale nella rincorsa Champions League.

SEI SEMPRE TU! – All’andata 2-0 il 31 ottobre, doppietta di Joaquin Correa: a oggi sono i suoi ultimi gol (vedi highlights). Molti si ricordano però l’ultimo precedente fra Udinese e Inter in Friuli, 0-0 il 23 gennaio 2021. Era l’ultima del girone d’andata, in contemporanea ci si giocava il titolo d’inverno col Milan (che perse 0-3 con l’Atalanta). Nel primo tempo l’arbitro Fabio Maresca non buttò fuori Tolgay Arslan, già ammonito e autore di un clamoroso fallo da secondo giallo (vedi moviola). Poi al 90′ ennesima protesta e parte la furia di Antonio Conte, con frasi ormai famose: «Sei sempre tu Maresca, sempre tu! Anche al VAR». Riferimento quest’ultimo a un evidente rigore negato tre mesi prima col Parma. Risultato? Espulso lui. I precedenti fra Inter e Udinese, contando anche le gare in casa, vedono 56 vittorie, 32 pareggi e 23 sconfitte, con 182 gol segnati e 112 subiti.