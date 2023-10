Precedenti Torino-Inter: raramente facile, a differenza della Juventus

Torino-Inter si giocherà domani alle 18 e i precedenti in casa dei granata sono 100 esatti. Ma è difficile aspettarsi il tappeto rosso come succede quando loro giocano il derby con la Juventus.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà il Torino-Inter numero 101 in trasferta. Cifra tonda nell’ultima partita, lo 0-1 dello scorso 3 giugno che ha chiuso la Serie A. Partita degli addii: segnò Marcelo Brozovic su assist di Romelu Lukaku, chiuse la carriera Samir Handanovic. In totale 33 vittorie, 29 pareggi (27 in Serie A) e 38 sconfitte (32 in campionato), con 127 gol segnati e 145 subiti (123 a 133 escludendo le otto gare di Coppa Italia). La prima volta risale a oltre un secolo fa, il 5 dicembre 1909, con un pirotecnico successo per 3-4. Dal ritorno definitivo in Serie A del Torino, nella stagione 2012-2013, l’Inter ha vinto meno della metà delle partite (5 su 11), poi 2 sconfitte (entrambe per 1-0 nel 2018 e 2019) e 4 pareggi. A differenza dei derby con la Juventus, dove i granata non vincono dal 26 aprile 2015 (segnò Matteo Darmian) e in trasferta addirittura dal 1995. E nell’ultimo, prima della sosta, hanno perso 2-0 quasi senza giocare.

IL BILANCIO – Contando anche le sfide giocate con l’Inter in casa oggi è la partita numero 200 col Torino: nei 199 precedenti 184 in Serie A e gli altri 15 in Coppa Italia. Le vittorie nerazzurre sono 84, i pareggi 58 e quelle granata 57. Nelle ultime 4 ben 3 sono finite 1-0 (per l’Inter), in mezzo l’1-1 all’Olimpico del 13 marzo 2022 (gol allo scadere di Alexis Sanchez). In casa granata la miglior serie positiva è 9 successi di fila, fra lo 0-2 del 4 settembre 1994 (alla prima giornata) e lo 0-2 del 16 settembre 2012.