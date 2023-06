Precedenti Torino-Inter: quota 100 in trasferta! All’Olimpico ostica

Torino-Inter si giocherà domani alle 18.30 e i precedenti in casa dei granata sono 99, quindi si va alla cifra tonda. In una partita che, soprattutto di recente, non ha avuto tantissimi sorrisi.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Torino-Inter numero 100 in trasferta. In totale 32 vittorie, 29 pareggi (27 in Serie A) e 38 sconfitte (32 in campionato), con 126 gol segnati e 145 subiti (122 a 133 escludendo le otto gare di Coppa Italia). La prima volta risale a oltre un secolo fa, il 5 dicembre 1909, con un 3-4 abbastanza rocambolesco. Dal ritorno definitivo in Serie A del Torino (stagione 2012-2013) l’Inter ha vinto solo quattro partite su dieci, poi due sconfitte (entrambe per 1-0 nel 2018 e 2019) e quattro pareggi. Fra questi l’ultimo, l’1-1 del 13 marzo con gol nel recupero di Alexis Sanchez dopo il vantaggio di Gleison Bremer. Per tornare a una vittoria il 14 marzo del 2021: i gol di Romelu Lukaku su rigore e Lautaro Martinez allo scadere (gran colpo di testa) diedero un 1-2 fondamentale nella corsa per vincere il diciannovesimo scudetto.

IL BILANCIO – Contando anche le sfide giocate con l’Inter in casa ci sono 198 precedenti col Torino: 183 in Serie A e gli altri 15 in Coppa Italia. Le vittorie nerazzurre sono 83, i pareggi 58 e quelle granata 57. All’andata al Meazza è finita 1-0, gol di Marcelo Brozovic nel finale il 10 settembre pure lì di sabato pomeriggio (vedi highlights). Lì c’era ancora tanto da dire in stagione, con un successo soffertissimo in mezzo alle prime due partite di Champions League. L’ultima volta all’ultima giornata è il 3-0 al Meazza del 27 maggio 2007, gol di Marco Materazzi, Maicon e Luis Figo nella festa scudetto. Ora sarà quasi un allenamento per Istanbul.