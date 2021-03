Precedenti Torino-Inter, Ibrahimovic e la reazione immediata: tris

Torino-Inter

Torino-Inter si giocherà oggi alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino è valida per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasferta contro i granata.

I PRECEDENTI – Torino-Inter di questo pomeriggio sarà la sfida numero 154 tra le due squadre in Serie A. In casa dei granata la settantasettesima. Nei precedenti in trasferta l’Inter ha conquistato ventotto vittorie e ventitré pareggi. Venticinque i successi del Torino. Nell’ultima sfida giocata all’Olimpico Grande Torino il 23 novembre 2019 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 3 a 0. In un match a senso unico sbloccato da Lautaro Martinez al 12′ hanno fatto seguito le reti di Stefan de Vrij al 32′ per chiudere il primo tempo e il gol del solito Romelu Lukaku a inizio ripresa (55′) per chiudere invece la sfida.

I PRECEDENTI CURIOSI – Torino-Inter negli ultimi anni ha rappresentato sempre una sfida ostica per i nerazzurri con una vittoria ritrovata nella passata stagione dopo tre anni e due sconfitte consecutive. Oggi di fronte ci sarà la squadra di Davide Nicola agguerrita in ottica salvezza e in cerca di riscatto dopo un momento difficile. Torniamo quindi al 13 gennaio 2007 e a un’altra sfida fondamentale per una stagione. L’Inter – allora guidata da Roberto Mancini – sfidò il Torino di Alberto Zaccheroni. Al vantaggio di Adriano con un colpo di testa nel primo tempo rispose Stefano Fiore a inizio ripresa. Immediata però la reazione dei nerazzurri con il gol dell’immediato secondo vantaggio con Zlatan Ibrahimovic abile a sfruttare un lancio lungo. Di Marco Materazzi all’85esimo minuto su calcio di rigore la rete del definitivo 3 a 1. Di seguito la sintesi di quel Torino-Inter nel video YouTube pubblicato da Lavezzishow7.