Precedenti Spezia-Inter, esordio in Serie A al Picco: rivediamo l’andata

Spezia-Inter si giocherà questa sera alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma al Picco è valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasferta contro i bianconeri.

I PRECEDENTI – Spezia-Inter di questa sera sarà la sfida numero due tra le due squadre in Serie A. In casa dei bianconeri la prima. Se consideriamo però la Prima Divisione 1924/1925 l’ultimo e unico precedente vede i nerazzurri vincitori per 1 a 0 grazie al gol realizzato da Cevenini III.

I PRECEDENTI CURIOSI – Spezia-Inter di questa sera rappresenta quindi l’esordio in Serie A sul campo dei liguri. Rivediamo quindi la sfida dell’andata giocata a San Siro il 20 dicembre 2020 con i nerazzurri di Antonio Conte vittoriosi per 2 a 1. Dopo un primo tempo bloccato e con la squadra di Vincenzo Italiano a bloccare bene gli spazi, nella ripresa è Achraf Hakimi a sbloccare il match dopo soli 6 minuti. Del solito Romelu Lukaku su rigore la rete del raddoppio al 71′. Di Roberto Piccoli al 94′ il gol del definitivo 2 a 1. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Spezia nel video YouTube pubblicato dalla Serie A.