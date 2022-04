Precedenti Spezia-Inter: appena due volte in Liguria, la prima lontana

Spezia-Inter si giocherà domani alle ore 19 e sono appena due i precedenti in Liguria in tutte le competizioni. Uno si ricorda essendo della scorsa stagione, l’altro molto meno.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà lo Spezia-Inter numero 3 in trasferta. Difficile ricordarsi, ancora meno aver vissuto, il primo: 8 febbraio 1925, 0-1 con gol di Luigi Cevenini. Era sempre metà aprile, nel 2021, nell’altro: mercoledì 21, dopo Milan-Sassuolo 1-2, la squadra di Antonio Conte andò sotto al 12′ per un tiro di Diego Farias mal calibrato da Samir Handanovic. Fu Ivan Perisic, oggi di nuovo padre (vedi articolo), a pareggiare al 39′, poi tante occasioni senza riuscire a superare la retroguardia ligure. Semplice il conteggio: una vittoria, un pareggio, due gol fatti e uno subito. All’andata è finita 2-0, una facile vittoria anche lì in infrasettimanale (1 dicembre) con le reti di Roberto Gagliardini al 36′ e Lautaro Martinez su rigore al 58′ (vedi highlights).

POCHE IN LIGURIA – Molti di più i precedenti fra Inter e Spezia contando anche quelli giocati a Milano, altri cinque contando anche la Coppa Italia (23 agosto 1989, 1-0 gol di Jurgen Klinsmann). Il complessivo dice sei vittorie (tutte quelle casalinghe), un pareggio e nessuna sconfitta, con diciannove reti all’attivo e cinque al passivo. Due le goleade iniziali, 5-2 il 12 ottobre 1924 nel primo in assoluto e 7-1 il 20 maggio 1937.