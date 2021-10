Precedenti Sassuolo Inter, la LuLa sbanca il Mapei: finale sofferto

Sassuolo-Inter si giocherà oggi alle 20.45. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma al Mapei Stadium è valida per la settima giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti in trasferta contro gli emiliani.

I PRECEDENTI – Sassuolo-Inter di questa sera sarà la sfida numero 17 tra le due squadre. In casa dei neroverdi sarà invece la partita numero 9. Nei precedenti a Reggio Emilia l’Inter ha raccolto 4 vittorie e 4 sconfitte. Nell’ultima sfida giocata al Mapei Stadium il 28 novembre 2020 i nerazzurri di Antonio Conte si sono imposti con un netto 3 a 0. In quella che è una delle sfide di svolta della stagione del diciannovesimo scudetto a sbloccare il match ci pensò dopo soli 4′ Alexis Sanchez. Di Vlad Chiriches l’autogol al 14esimo a incanalare la partita, con Roberto Gagliardini nella ripresa a siglare l’ultimo centro della partita.

I PRECEDENTI CURIOSI – Sassuolo-Inter è sempre stata una sfida ricca di colpi di scena e gol. Dalle goleade nerazzurre nei primi incontri, passando a un lungo digiuno interrotto solo il 20 ottobre 2019 quando l’Inter di Antonio Conte soffrendo vinse per 4 a 3. Così come nella passata stagione i nerazzurri passarono subito in vantaggio con Lautaro Martinez dopo soli 2 minuti di gioco. Immediata però la risposta degli uomini allora guidati da Roberto De Zerbi con il solito Domenico Berardi al 18esimo. Sul finale di primo tempo – interrotto anche da un invasore dal cielo – ci pensò Romelu Lukaku con una doppietta (un gol su rigore, ndr) a mandare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1 a 3. Nella ripresa, sempre su rigore, è Lautaro Martinez a siglare il 4 a 1 che sembra aver chiuso il match, ma in pochi minuti prima Filip Đuričić e poi Jeremie Boga regalarono un finale ad alta tensione. L’Inter di Conte conquistò però – nonostante l’assalto finale del Sassuolo – i 3 punti vincendo per 4 a 3. Di seguito la sintesi di quel Sassuolo-Inter nel video pubblicato sul proprio account YouTube dallo stesso club nerazzurro: