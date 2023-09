Precedenti Salernitana-Inter: solo una vittoria in Campania, dilagante

Salernitana-Inter si giocherà alle ore 20.45 e sono quattro i precedenti in Campania, tutti in Serie A. Con appena una vittoria.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Salernitana-Inter numero cinque in trasferta. Il bilancio non è sensazionale: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 6 gol fatti e 4 subiti. Tutto questo grazie alla goleada del 17 dicembre 2021: 0-5 con i gol di Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Alexis Sanchez (che stasera dovrebbe tornare titolare), Lautaro Martinez e Roberto Gagliardini. Il primo assoluto fu il 4 luglio 1948, sconfitta nerazzurra per 1-0 con la rete di Renzo Merlin. Per rivedere un’altra partita in Campania bisogna attendere l’11 aprile 1999, anche qui successo della Salernitana: 2-0, reti di David Di Michele e Marco Giampaolo. In quella partita Paulo Sousa, oggi allenatore dei campani, era a centrocampo con l’Inter. L’ultimo è l’1-1 dello scorso 7 aprile, venerdì di Pasqua: al vantaggio lampo di Robin Gosens risponde l’ex Antonio Candreva al 90′ con un cross sbagliato che inganna André Onana. Il numero 87 oggi non è disponibile.

TORO, TRADIZIONE POSITIVA – Negli 8 precedenti fra Salernitana e Inter, contando anche le partite a Milano, 5 vittorie contro 2 e 1 pareggio, 17 gol fatti contro appena 6 subiti. Nel girone d’andata della scorsa stagione, al Meazza, 2-0 il 16 ottobre con reti al 14′ di Lautaro Martinez e al 58′ di Nicolò Barella. Il Toro ha una grande tradizione quando vede i granata: 5 gol in appena 4 presenze. In carriera ha fatto meglio solo contro Cagliari (9 gol in 9 partite), Milan (8 gol in 15 partite) e Fiorentina (7 gol in 13 partite). Nonostante ciò oggi dovrebbe partire dalla panchina, vista la necessità di rifiatare. Tutti i precedenti di Salernitana-Inter fin qui disputati sono avvenuti in Serie A.