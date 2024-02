Precedenti Roma-Inter: obiettivo tris, all’Olimpico spesso tanti gol

Roma-Inter si giocherà alle ore 18 e i precedenti riguardano Serie A, Coppa Italia e anche Coppa UEFA. Sfida che ha sempre dato parecchi gol e con l’obiettivo di ripetere le ultime due.



PRECEDENTI ROMA-INTER – Quello di oggi sarà il Roma-Inter numero 103 in trasferta. Le vittorie in casa giallorossa sono 32, i pareggi 28 ma a dominare sono purtroppo le sconfitte con 42. Come gol fatti 138 contro 162 subiti, anche qui dato in negativo da migliorare. C’è però una piccola striscia positiva da dover far proseguire: doppia vittoria nelle scorse stagioni, peraltro giocando sempre di sabato alle 18 come oggi. Il 4 dicembre 2021 0-3 con prodezza di Hakan Calhanoglu da calcio d’angolo, poi l’ex Edin Dzeko e Denzel Dumfries tutti nel primo tempo. Nella scorsa stagione, il 6 maggio, finisce 0-2 con i gol al 33′ di Federico Dimarco e al 74′ di… Romelu Lukaku, che giocherà questo Roma-Inter con l’altra maglia.

MOLTISSIMI GOL – Nei 213 precedenti fra casa e trasferta (93 vittorie Inter, 61 della Roma e 59 pareggi, con 341 gol a favore e 277 contro) spesso il punteggio non è stato “basso”. A parte l’andata, finita 1-0 il 29 ottobre con Marcus Thuram a sbloccare un match comunque dominato solo a poco meno di dieci minuti dal 90′. Prima della striscia positiva all’Olimpico si erano visti tre 2-2 di fila (2 dicembre 2018, 19 luglio 2020 e 10 gennaio 2021), l’ultimo 0-0 è dell’1 marzo 2014. Fra i Roma-Inter con tanti gol si ricordano lo 0-4 del 19 ottobre 2008, l’1-4 del 29 settembre 2007, il 3-3 del 3 ottobre 2004 (definitivo pareggio di Daniele De Rossi, oggi allenatore avversario) e addirittura un 4-5. Quello del 2 maggio 1999, partita folle decisa allo scadere da un colpo di testa di Diego Pablo Simeone.