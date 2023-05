Precedenti Roma-Inter: 13 anni fa trionfo in Coppa Italia per il Triplete!

Roma-Inter si giocherà alle ore 18 e i precedenti spaziano fra Serie A, Coppa Italia e anche Coppa UEFA. Con ricordi dolcissimi per quanto riguarda questo periodo dell’anno.

PRECEDENTI ROMA-INTER – Quello di oggi sarà il Roma-Inter numero 102 in trasferta. Si è giocato 100 volte in campo nazionale, fra Serie A e Coppa Italia, più la finale di ritorno della Coppa UEFA 1990-1991. Quella è una delle 42 sconfitte, ma vale come una vittoria: il 22 maggio 1991 finisce 1-0 con gol di Ruggiero Rizzitelli, ma non basta per ribaltare il 2-0 del Meazza di due settimane prima, coppa all’Inter nell’ultimo titolo con Giovanni Trapattoni. Le vittorie in casa giallorossa sono 31, i pareggi 28 con 136 gol fatti e 162 subiti. All’andata è finita 1-2 sabato 1 ottobre, con il gol di Federico Dimarco capovolto da Paulo Dybala e Chris Smalling (vedi highlights). Molto più divertente l’ultima volta all’Olimpico, sempre di sabato alle 18: il 4 dicembre 2021 0-3 con prodezza di Hakan Calhanoglu da centrocampo, poi l’ex Edin Dzeko e Denzel Dumfries tutti nel primo tempo (vedi highlights).

TRIONFO DI COPPA – Nei 211 precedenti fra casa e trasferta (91 vittorie Inter, 61 della Roma e 59 pareggi, con 338 gol a favore e 277 contro) ce n’è curiosamente uno giocato “in casa” ma… allo Stadio Olimpico. È la finale di Coppa Italia del 5 maggio 2010, ossia il giorno in cui comincia la scalata verso il Triplete. A decidere è uno splendido gol di Diego Milito al 40′ su gran ripartenza avviata da Thiago Motta. Poi caccia all’uomo vergognosa, con l’arbitro Nicola Rizzoli che sorvola sui tanti interventi duri dei giocatori giallorossi. Fino all’87’, quando non può non espellere il subentrato Francesco Totti per un gratuito e voluto calcio a Mario Balotelli. Allenatore Inter? José Mourinho…