Precedenti Porto-Inter: due risultati su tre, di Martins l’unico gol

Porto-Inter si giocherà domani alle 21 e i precedenti sono tutti del 2005, due. Non è arrivata la vittoria all’Estadio do Dragao, con Martins unico a fare gol.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Porto-Inter numero 3 in trasferta. Come prima dell’andata le altre due volte in cui queste squadre si sono sfidate all’Estadio do Dragao risale al 2005. Il 23 febbraio è l’andata degli ottavi di Champions League, finisce 1-1. A segnare è Obafemi Martins a metà primo tempo, per quello che è a oggi l’unico gol dell’Inter in casa dei biancoblù. A inizio ripresa il pareggio di Ricardo Costa, su indecisione difensiva a seguito di un calcio piazzato. Al ritorno ci pensa Adriano Leite Ribeiro, con una splendida tripletta, a fissare 3-1 e qualificazione (vedi articolo). Il 19 ottobre, terza giornata della fase a gironi, il Porto vince 2-0 con un’autogol di Marco Materazzi e una rete di Benny McCarthy entrambe nel primo tempo. Poi Inter qualificata. All’andata in questa stagione, come noto, è finita 1-0 con il fondamentale gol di Romelu Lukaku a cinque minuti dal 90’.

IN PORTOGALLO – Non troppo positivi i precedenti dell’Inter in terra lusitana, Porto compreso. Fra Champions League (preliminari inclusi) e Coppa UEFA 4 pareggi, altrettante sconfitte e 1 sola vittoria. Si tratta di quella per 0-2 in casa del Boavista nel ritorno del terzo turno della già citata Coppa UEFA 96-97, il 3 dicembre 1996: a segno Youri Djorkaeff su rigore e Paul Ince. Si giocava a Porto, all’Estadio do Bessa, dopo il 5-1 dell’andata due settimane prima che aveva permesso all’Inter di ipotecare la qualificazione. Sono appena 4 i gol segnati (l’ultimo sempre quello di Martins), mentre 8 quelli subiti. Nei precedenti fra Porto e Inter conteggio reti ancora più facile: 1 a favore, 3 a sfavore.