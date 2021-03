Precedenti Parma-Inter, nel diluvio del Tardini decide Ibrahimovic: scudetto

Condividi questo articolo

Parma-Inter

Parma-Inter si giocherà oggi alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma al Tardini è valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasferta contro i gialloblù.

I PRECEDENTI – Parma-Inter di questa sera sarà la sfida numero 53 tra le due squadre in Serie A. In casa dei gialloblù la ventisettesima. Nei precedenti in trasferta l’Inter ha conquistato sei vittorie e sei pareggi. Quattordici i successi del Parma. Nell’ultima sfida giocata al Tardini il 28 giugno 2020 i nerazzurri di Antonio Conte si sono imposti con un 2 a 1 in rimonta. Al vantaggio del solito Gervinho nel primo tempo, rispose nel finale di gara la difesa nerazzurra. Prima con il gol di Stefan de Vrij al minuto 84 e poi con la rete della vittoria dell’ex Alessandro Bastoni all’87’.

I PRECEDENTI CURIOSI – Parma-Inter come abbiamo appena visto è sempre stata storicamente una partita difficile per i nerazzurri. Non sarà da meno quest’anno nonostante la stagione complicata dei ducali fino a questo momento. Rivediamo quindi quello che è il successo più importante al Tardini, ovvero quello del 18 maggio 2008. L’Inter – allora guidata dall’attuale CT dell’Italia Roberto Mancini – si giocava lo scudetto contro la Roma all’ultima giornata dopo una clamorosa rimonta dei giallorossi in classifica. In contemporanea il Parma lottava per la permanenza in Serie A. A fare da cornice a questo match da dentro o fuori per entrambe il diluvio insolito per una sfida di metà maggio. Tanta la sofferenza ma ci pensò, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, Zlatan Ibrahimovic con una straordinaria doppietta a decidere match e scudetto permettendo all’Inter di conquistare il sedicesimo tricolore della sua storia, quello del Centenario dalla fondazione del club. Di seguito la sintesi di quel Parma-Inter nel video YouTube pubblicato da SerieAclassics.