Precedenti Napoli-Inter, tris di Conte: maledizione spezzata 22 anni dopo

Napoli-Inter si giocherà questa sera alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma allo Stadio Diego Armando Marandona è valita per la trentunesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasferta contro gli azzurri.

I PRECEDENTI – Napoli-Inter di questa sera sarà la sfida numero centocinquanta tra le due squadre in Serie A. In casa degli azzurri la settantacinquesima. Nei precedenti in trasferta l’Inter ha conquistato diciotto vittorie e diciannove pareggi. Trentasette i successi del Napoli. Nell’ultima sfida giocata al Diego Maradona (allora ancora stadio San Paolo, ndr) il 6 gennaio 2010 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 3 a 1.

I PRECEDENTI CURIOSI – Napoli-Inter rappresenta quindi una sfida ostica per i nerazzurri chiamati a ripetersi dopo il successo della passata stagione. Il 6 gennaio 2010 la squadra di Conte ha infatti interrotto un digiuno a Napoli lungo ben ventidue anni. Protagonisti del match furono i due attaccanti: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ad aprire le danze, dopo 14 minuti, il solito belga con una conclusione dal limite dell’area dopo un’azione personale nata dopo lo scivolone di Giovanni Di Lorenzo. Al 33esimo sempre il numero 9 a siglare il raddoppio con un tiro potentissimo a spezzare quasi le mani di Alex Meret. Immediata perà la reazione degli uomini di Gennaro Gattuso con Arkadiusz Milik a riaprire la gara dopo soli 6 minuti con un gol a porta vuota dopo l’assist di José Maria Callejon. Di Lautaro Martinez al 62′ il tap-in vincente a chiudere match e maledizione lunga 22 lunghissimi anni. Di seguito la sintesi di quel Napoli-Inter nel video YouTube pubblicato dalla Serie A.