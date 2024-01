Precedenti Napoli-Inter: seconda volta in una finale, prima all’estero

Napoli-Inter si giocherà alle 20 ora italiana per la finale di Supercoppa Italiana e i precedenti dicono che è la prima volta che questa sfida supera i confini nazionali. Ma c’è già un’altra finale.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Napoli-Inter numero 175, prima volta fuori dall’Italia. In totale, fra casa e trasferta, 79 vittorie, 44 pareggi e 51 sconfitte, 258 gol fatti e 190 subiti. Con gli ultimi tre arrivati lo scorso 3 dicembre, nel successo per 0-3 al Maradona in Serie A. La Supercoppa Italiana diventa la terza competizione nella quale le due squadre si sono affrontate, dopo il campionato e la Coppa Italia. Qui è arrivata anche l’unica altra finale, nonché l’unica altra in campo neutro. L’8 giugno 1978 si gioca all’Olimpico di Roma, con l’Inter di Eugenio Bersellini che si impone per 2-1 in rimonta. Al vantaggio del Napoli con Maurizio Restelli al 6′ replicano Alessandro Altobelli al 18′ e Graziano Bini all’87’: proprio il capitano la decide di testa, per poi alzare la coppa.

SUPERFINALE – Non ci sono precedenti fra Napoli e Inter in Supercoppa Italiana, competizione dove le due squadre sono rispettivamente alla quinta e dodicesima partecipazione. I nerazzurri con oggi eguagliano il Milan come numero di finali, dietro solo alla Juventus che ne ha diciassette. Le vittorie interiste sono sette, la prima il 29 novembre 1989 alla seconda edizione battendo 2-0 la Sampdoria. Poi 20 agosto 2005 (0-1 alla Juventus ai tempi supplementari), 26 agosto 2006 (4-3 alla Roma ancora ai tempi supplementari), 24 agosto 2008 (8-7 alla Roma ai rigori), 21 agosto 2010 (3-1 sempre alla Roma) più le ultime due edizioni. Il 12 gennaio 2022 2-1 al 121′ firmato Alexis Sanchez sulla Juventus, il 18 gennaio di un anno fa sempre a Riyad 0-3 nel derby sul Milan.