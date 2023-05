Precedenti Napoli-Inter, campo ostico! Lukaku dopo 23 anni

Si avvicina il calcio d’inizio di Napoli-Inter, previsto per questa sera alle ore 18 allo stadio Maradona. I precedenti giocati nel capoluogo campano non sorridono decisamente alla squadra di Simone Inzaghi. Con un digiuno lungo 23 anni spezzato da Romelu Lukaku nel 2020.

PRECEDENTI NAPOLI-INTER – Quello di oggi sarà il Napoli-Inter numero 84 della storia. Da quel lontano 1926, quando i nerazzurri conquistarono una vittoria per 0-3 sulla squadra partenopea. Soltanto un’illusione, perché da allora l’ex stadio San Paolo – ora Diego Armando Maradona – si è trasformato in un vero e proprio campo ostico per i nerazzurri. Negli ottantatré scontri giocati fino a oggi tra Serie A e Coppa Italia, infatti, il bilancio pende nettamente a favore dei padroni di casa. Proprio il Napoli ha infatti conquistato ben 42 vittorie, il doppio di quelle dell’Inter che sono ferme a 21. Mentre 20 sono i pareggi.

DIGIUNO SPEZZATO – Dall’ottobre 1997 al gennaio 2020, tutti i Napoli-Inter disputati in campionato non hanno mai visto la squadra nerazzurra conquistare i tre punti. Tolta la vittoria per 0-2 in Coppa Italia nel 2016, in Serie A i partenopei sono sempre riusciti a uscire imbattuti per ventitré anni negli scontri casalinghi contro i nerazzurri. Un digiuno spezzato proprio il 6 gennaio 2020, quando una doppietta di un devastante Romelu Lukaku e un sigillo di Lautaro Martinez permisero all’allora tecnico Antonio Conte di andarsene da Napoli con un 1-3 (vedi articolo). Da allora per l’Inter nel capoluogo campano sono arrivati solo tre pareggi e tutti e tre per 1-1: due in campionato e uno in Coppa Italia.