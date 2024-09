Precedenti Monza-Inter: l’ultima goleada non inganni

Monza-Inter si giocherà domani (domenica) alle 20.45 e i precedenti sono quasi tutti in Coppa Italia. Con l’ultima goleada, datata gennaio, che è l’unica vittoria in Serie A all’U-Power Stadium.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Monza-Inter numero 7 in trasferta. Si è giocato quasi soltanto in Coppa Italia: lì 3 le affermazioni nerazzurre e 1 pareggio, piuttosto lontane nel tempo, con 7 gol fatti e 2 subiti. I pareggi complessivi sono 2, dovendo aggiungere il 2-2 del 7 gennaio 2023 in Serie A. Considerando anche le partite in casa sono 7 le vittorie dell’Inter, 1 del Monza e 3 pari, 22 reti all’attivo e 10 al passivo. Oltre il doppio. L’U-Power Stadium (noto in precedenza come Brianteo) ha però ospitato un Inter-Monza “in casa”, il 12 settembre 1990. Risultato finale 2-1, gol di Sergio Battistini, Nicola Berti e del futuro interista Luigi Di Biagio, dopo lo 0-1 di una settimana prima. Si giocava a Monza perché il Meazza non era a disposizione.

Precedenti Monza-Inter: in Serie A 4 punti su 6 ma per un abbaglio

LA GOLEADA – Il 7 gennaio 2023, come detto, il primo dei due precedenti in Serie A di Monza-Inter in Brianza. Il 2-2 finale, su sfortunatissimo autogol di Denzel Dumfries in pieno recupero, arriva però dopo un’oscenità arbitrale. Dell’arbitro Juan Luca Sacchi, che a dieci minuti dalla fine (sull’1-2) fischia prima impedendo a Francesco Acerbi di segnare il tris (che avrebbe fatto comunque). Questo per un abbaglio clamoroso, ipotizzando un fallo in attacco di Roberto Gagliardini (ora in biancorosso) quando invece era stato Pablo Marì a colpire il compagno Armando Izzo. Poco più di un anno dopo la vendetta datata 13 gennaio 2024, con uno strepitoso 1-5. Alla sinfonia partecipano Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, doppietta a testa di cui uno su rigore. Chiude una prodezza di Marcus Thuram.