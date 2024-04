Precedenti Milan-Inter: un record storico da eguagliare oggi

Milan-Inter di stasera vale tantissimo, anche guardando i precedenti. Perché se è vero che vincere vorrebbe dire prendersi il tricolore e la seconda stella, un successo riscriverebbe anche dei record storici.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà il derby Milan-Inter ufficiale numero 121 in trasferta. Nell’ultimo coi rossoneri “in casa” da calendario è arrivato il sorpasso: lo 0-2 del 10 maggio 2023 nell’andata delle semifinali di Champions League è diventata la vittoria numero 44 lato nerazzurro. Contro le 43 milaniste e i 33 pareggi, con un leggero vantaggio anche sui gol: 159 a 155. Ma c’è un dato molto particolare, sui successi consecutivi complessivi (casa-trasferta). L’Inter non ha mai vinto sei derby consecutivi, ora è a cinque: il record è del Milan, due volte fra il 5 febbraio 1911 e il 9 febbraio 1913 così come fra il 30 maggio 1946 e l’11 aprile 1948. Il quinto è l’andata, il memorabile 5-1 del 16 settembre.

Tutti i precedenti del derby Milan-Inter

I NUMERI – In tutto sono 238 i derby in gare ufficiali, contando le partite giocate fra casa, trasferta e campo neutro: 90 vittorie, 79 sconfitte e 69 pareggi, con 334 gol segnati e 311 subiti. All’elenco, formalmente, bisogna aggiungere anche due partite del Campionato Alta Italia nel 1943-1944, torneo ufficiale durante la Seconda Guerra Mondiale: un successo a testa, che spesso non viene considerato ma fa parte delle gare ufficiali. Nel solo campionato, in trasferta, sono 100 precisi i precedenti: 38 i successi dell’Inter, contro 34 del Milan e 28 pareggi. Le reti segnate sono 141, quelle incassate 129. In Serie A, ossia dall’istituzione del girone unico nella stagione 1929-1930 in poi, 69 successi nerazzurri, 56 pareggi e 54 affermazioni rossonere con 256 gol a favore e 230 contro. Ma nessuno, come oggi, era derby fra prima e seconda che assegnava un titolo.