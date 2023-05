Precedenti Milan-Inter: ben 33 partite fuori dalla Serie A, 8ª di Inzaghi

Milan-Inter si avvicina: alle 21 il calcio d’inizio del derby di Champions League, che ha una lunghissima serie di precedenti anche da quando è arrivato Inzaghi. È la quarta stracittadina stagionale, l’ottava dall’inizio della scorsa.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà il derby Milan-Inter ufficiale numero 120 in trasferta. Equilibrio pressoché perfetto nei numeri: 43 vittorie rossonere (l’ultima 3-2 il 3 settembre nella quinta di Serie A), altrettante nerazzurre (l’ultima 0-3 il 18 gennaio in Supercoppa Italiana, dove formalmente era il Milan in casa) e 33 pareggi (l’ultimo 0-0 l’1 marzo 2022, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia), con 157 gol fatti e 155 subiti. In campionato l’1-0 firmato Lautaro Martinez dello scorso 5 febbraio (vedi highlights) è stato il derby numero 200 fra casa e trasferta. Simone Inzaghi è già all’ottava stracittadina, pur essendo solo alla seconda stagione all’Inter. Il suo bilancio vede 3 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte, 11 reti segnate e 6 incassate (porta inviolata in 4 circostanze).

FUORI DALLA SERIE A – Si è giocato non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia (9 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, in trasferta 4-4-6), Champions League (1 pareggio e 1 sconfitta in casa, altrettanti in trasferta) e Supercoppa Italiana (1 vittoria a testa). All’elenco, formalmente, bisogna aggiungere anche due partite del Campionato Alta Italia nel 1943-1944, torneo ufficiale durante la Seconda Guerra Mondiale: un successo a testa. Nel complessivo dei precedenti (casa-trasferta in tutte le competizioni) comandano i nerazzurri con 86 vittorie a 78 (da aggiungerne una a testa per il torneo appena citato), con 69 pareggi. Come gol fatti vantaggio dell’Inter ma di poco, 323 a 307 (anche qui parità completa dal Campionato Alta Italia, 3 in più per parte). Numeri buoni, ma in campo internazionale c’è ancora da trovare il primo successo.