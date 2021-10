Precedenti Lazio-Inter, la prende Vecino: nerazzurri in Champions League

Lazio-Inter si giocherà alle 18. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi si tratta dell’impegno valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti in trasferta contro i biancocelesti.

I PRECEDENTI – Lazio-Inter di questo pomeriggio sarà la 157ª sfida tra le due squadre in Serie A, la numero 79 in casa dei biancocelesti. Il bilancio delle gare giocate a Roma vede i padroni di casa in vantaggio con 27 vittorie contro le 22 dei nerazzurri, 29 invece le sfide terminate in parità. Se si guarda invece al computo totale è l’Inter ad aver vinto più partite (65) contro le 37 della Lazio. 54 invece i pareggi tra le due squadre. Nell’ultimo precedente giocato all’Olimpico la sfida tra gli uomini di Antonio Conte e quelli di Simone Inzaghi – allora alla Lazio – è terminata 1-1. Il 4 ottobre 2020 al gol del vantaggio di Lautaro Martinez rispose Sergej Milinkovic-Savic nella ripresa, con Ciro Immobile e Stefano Sensi espulsi.

I PRECEDENTI CURIOSI – Lazio-Inter storico è però il 20 maggio 2018: quello del ritorno in Champions League dopo anni di agonia. La squadra di Luciano Spalletti arriva all’ultima all’Olimpico a -3 dalla Lazio quarta. Per l’Inter c’è un solo risultato: la vittoria. Al vantaggio biancoceleste, sfortunata autorete di Ivan Perisic dopo 9′, risponde Danilo D’Ambrosio al 29′ sugli sviluppi di un corner. Al 41′ il contropiede di Felipe Anderson sembra condannare l’Inter a un altro anno fuori dall’Europa che conta. Il finale è però memorabile. Stefan de Vrij stende Mauro Icardi. L’argentino non sbaglia dal dischetto e pareggia al 78′. All’81’ – in quello che ormai è un vero e proprio cult per i tifosi – su un calcio d’angolo battuto da Marcelo Brozovic la prende Matias Vecino: 2-3 e Champions League, svoltando la storia recente.

Questi gli highlights di quel Lazio-Inter pubblicati sull’account YouTube ufficiale del club.