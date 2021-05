Juventus-Inter si giocherà oggi pomeriggio alle 18. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma all’Allianz Stadium è valida per la trentasettesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasferta contro i bianconeri.

I PRECEDENTI – Juventus-Inter di questo pomeriggio sarà la sfida numero centosettantasei tra le due squadre in Serie A. In casa dei bianconeri l’ottantottesima. Nei precedenti in trasferta l’Inter ha conquistato undici vittorie e sedici pareggi. Sessanta i successi della Juventus. Nell’ultima sfida giocata all’Allianz Stadium l’8 marzo 2020 i nerazzurri di Antonio Conte hanno perso per 2 a 0. Nell’ultimo match pre lockdown (la Lombardia lo era da meno di 24 ore, ndr) e in una sfida giocata a porte chiuse tra le polemiche sponda bianconera (a ripensarci oggi viene da sorridere, ndr) a decidere la sfida scudetto furono i gol di Aaron Ramsey e Paulo Dybala con la squadra di Maurizio Sarri che dimostrò la sua superiorità e un gap ancora da colmare, ma che con il duro lavoro di Conte, staff e giocatori ora è clamorosamente invertito.

I PRECEDENTI CURIOSI – Juventus-Inter non sarà mai una partita come le altre. Figuriamoci con Antonio Conte sulla panchina nerazzurra e soprattutto con l’artefice dei primi tre scudetti bianconeri che questa volta torna a Torino, ma da campione d’Italia con i rivali storici dell’Inter. Oggi torniamo quindi al match in cui l’attuale tecnico perse contro la sua squadra e quindi alla stagione 2012/2013. Il 3 novembre 2012 l’Inter di Andrea Stramaccioni fu la prima squadra a vincere nel nuovo stadio bianconero in quella che però rimane l’unica vittoria all’Allianz Stadium. Dopo il vantaggio – in netto fuorigioco – dopo meno un minuto di Arturo Vidal (strana la vita), nella ripresa il tridente composto da Diego Milito, Rodrigo Palacio e Antonio Cassano diede spettacolo. Prima l’ex 22 nerazzurro con una doppietta e poi l’attuale attaccante del Bologna regalarono una notte da sogno ai propri tifosi portandosi a -1 dai bianconeri prima e illudendosi di poter già interrompere un dominio chiuso invece in maniera trionfale proprio quest’anno e con Conte alla guida. È il calcio. Di seguito la sintesi di quel Juventus-Inter nel video YouTube pubblicato da AllGolHD sul proprio canale.