Precedenti Juventus-Inter: Calhanoglu ha rotto il tabù Allianz Stadium

Juventus-Inter si giocherà stasera alle ore 20.45 e sono centoventuno i precedenti a Torino in tutte le competizioni. Calhanoglu, nell’ultimo, ha ribaltato la situazione.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il derby d’Italia Juventus-Inter numero 122 in trasferta. Classicissima del calcio italiano: per trovare la prima bisogna risalire addirittura al 14 novembre 1909, 2-0. Torino non è certo una città che “porta bene”: appena 20 vittorie (12 nella Serie A a girone unico, su 89 sfide) contro 77 sconfitte (61 in campionato). Sono invece 22 i segni X, 19 tolte le coppe e gli spareggi. Manca un gol per arrivare a cifra tonda di reti fatte (a oggi sono 99), mentre quelli subiti sono 200. Nella passata stagione Hakan Calhanoglu, su rigore fatto ripetere nel recupero del primo tempo, ha trovato lo 0-1 al termine di una partita molto accesa (vedi highlights).

L’UOMO DERBY D’ITALIA – Nei 245 precedenti, anche quelli giocati in casa e in campo neutro, 75 vittorie dell’Inter, 110 della Juventus e 60 pareggi, con 304 gol fatti e 348 subiti. Questo fa notare come a Milano il rendimento sia nettamente migliore e che serva quindi riscattare la situazione trasferte a Torino. Dall’inaugurazione dell’Allianz Stadium (2011-2012) otto sconfitte e tre pareggi, con due vittorie: l’altra 1-3 il 3 novembre 2012 con doppietta di Diego Milito e gol di Rodrigo Palacio. Appena nove successi esterni in quarant’anni, il primo a tavolino (1 maggio 1983, 0-2 per lancio di oggetti al pullman, in campo finì 3-3). In Serie A solo tre volte dal 2000 in poi: le altre due le ha decise Julio Ricardo Cruz. Il Jardinero conquistò Juventus-Inter con doppietta il 29 novembre 2003 (1-3) e unico gol il 20 aprile 2005. Nella storia recente è il miglior marcatore nerazzurro del derby d’Italia: sette gol, quattro a Torino.