Precedenti Inter-Verona: percorso netto, una volta 3 rigori sbagliati su 4!

Inter-Verona si giocherà domani alle ore 18 e sono quarantuno i precedenti a Milano in tutte le competizioni. Percorso netto in casa, con una gara particolare per gli errori dal dischetto.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Verona numero 42 in trasferta. Nei precedenti a Milano i nerazzurri sono imbattuti: 29 vittorie, 12 pareggi. Contando le sole partite in Serie A bisogna togliere quattro successi al conteggio generale (relativi alla Coppa Italia). Gol fatti 91, subiti 20. All’andata finì 1-3 il 27 agosto nella seconda giornata (vedi highlights): fu il grande esordio di Joaquin Correa, appena arrivato dalla Lazio, con una doppietta da subentrato per dare i tre punti dopo che Lautaro Martinez aveva pareggiato il gol iniziale di Ivan Ilic. Proprio il Tucu, domani, dovrebbe sostituire il connazionale squalificato (vedi articolo). Anche Nicolò Barella ha segnato al Verona il suo primo gol in maglia Inter, per decidere il 2-1 in rimonta del 9 novembre 2019 (sempre sabato alle 18). Come esordi, però, nessuno può far meglio di Christian Vieri: tripletta all’Hellas nel 3-0 del 29 agosto 1999.

LA PARTITA DEI RIGORI – In tutto sono 81 i precedenti fra Inter e Verona: la vittoria dell’andata è stata la 50ª complessiva, con 23 pareggi e 8 sconfitte. L’ultimo KO è del 9 febbraio 1992, 1-0 gol di Ezio Rossi, ma a fare notizia fu l’andata. Guardando solo il risultato sembra un “normale” 2-0, ma il 15 settembre 1991 passò alla storia per quattro rigori. Tutti a favore dell’Inter, di cui tre sbagliati. Il primo lo para in avvio Attilio Gregori a Lothar Matthaus, col portiere dei gialloblù che sventa pure il secondo di Andreas Brehme ma cade sulla ribattuta di Stefano Desideri. Nella ripresa Jurgen Klinsmann si procura il terzo rigore, ma Massimo Ciocci lo manda altissimo. Poi ne arriva un quarto per un assurdo fallo di mano: Desideri, finalmente, trasforma aiutato dal palo. Un anno fa (25 aprile 2021) l’ultimo dei precedenti: Inter-Verona 1-0, gol di Matteo Darmian.