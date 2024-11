Precedenti Inter-Venezia, a San Siro solo una macchia. Poi solo sorrisi!

Il match tra Inter e Venezia, previsto per questa sera a San Siro rappresenta un incontro storico tra le due squadre che si sfideranno per la ventisettesima volta nella storia della Serie A. Il bilancio è nettamente in favore dei nerazzurri, sia per quanto riguarda gli scontri al “Meazza”, sia per quelli generali.

PRECEDENTI – La partita di questa sera sarà lo scontro numero 27 tra Inter e Venezia. Un bilancio che sorride ai nerazzurri: 14 vittorie contro 6 del Venezia e 6 pareggi. Al “Meazza”, poi, il dominio dell’Inter è ancor più schiacciante, con i nerazzurri vincitori in nove dei dieci incontri casalinghi e il Venezia capace di espugnare Milano solo nel lontano 1943, con uno storico 1-4. Per il Venezia, questa trasferta è un banco di prova difficile ma potenzialmente stimolante. Sebbene la storia giochi contro di loro, la squadra lagunare arriva a Milano con l’obiettivo di cercare di strappare più punti possibili ai nerazzurri. L’ultimo precedente è il 2-1 a San Siro del 2022 con la rete di Henry al 19′. Poi tutto ribaltato da Nicolò Barella al 40′ e la rete di Edin Dzeko al 90′.

Inter-Venezia vale doppio, una risposta scudetto

LOTTA SCUDETTO – Questa volta, però, i lagunari si presentano con una rosa rinnovata e l’ambizione di ottenere punti preziosi per la permanenza in Serie A. L’Inter, reduce da ottime prestazioni in campionato e nella competizione europea, vuole mantenere alta la pressione sulle dirette rivali scudetto, come Napoli e Juventus, sfruttando ogni partita casalinga come occasione per consolidare la propria posizione in classifica. L’Inter ha una tradizione recente di grande efficacia contro le squadre neopromosse: nelle ultime otto partite casalinghe contro club provenienti dalla Serie B, i nerazzurri hanno segnato una media di 3,6 gol per partita, dimostrando una potenza offensiva notevole.